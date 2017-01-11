شاهد: ترمب يلوم المخابرات الأمريكية على ملف روسيا "الملفق"

ندد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اليوم الأربعاء بغضب بنشر مزاعم بأن عملاء للمخابرات الروسية حصلوا على معلومات ضارة عنه وهاجم وكالات المخابرات الأمريكية بشأن تسريب المعلومات.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه أمر مشين، مشين أن تسمح وكالات المخابرات بتسريب أي معلومات اتضح أنها خاطئة وملفقة تماما".

ووصف الملف الذي يتضمن مزاعم بذيئة بشأنه بأنه "أخبار ملفقة" و"أمور زائفة".

وقال الرئيس الجمهوري قبل أيام من تنصيبه "أعتقد أنه أمر مشين، هذا أمر كانت ألمانيا النازية ستفعله".

وأقر ترمب بأن روسيا على الأرجح اخترقت شبكة اللجنة الوطنية الديمقراطية وحسابات البريد الإلكتروني لشخصيات ديمقراطية كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 لكنه دافع عن هدفه بإقامة علاقات أفضل مع موسكو.

وقال لنحو 250 صحفيا تكدسوا في بهو مقره في نيويورك "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب دونالد ترمب فأنا أعتبر ذلك إضافة وليس عبئا".

وذكر ترمب الذي قال إنه يأمل في علاقات طيبة مع بوتين لكنه لا يستطيع ضمان ذلك أنه طلب من مسؤولي المخابرات تقريرا عن الدفاعات ضد القرصنة الإلكترونية خلال 90 يوما.