شاهد: القبض على فتاة في الـ15من عمرها بتهمة قتل طفلة

قالت شرطة يوركشير شمال إنجلترا، إنه تم توجيه تهمة القتل وحيازة سلاح لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعد مقتل طفلة عمرها سبعة أعوام.

وتمثل المشتبه بها التي لم يُعلن اسمها بسبب أنها قاصر أمام محكمة يورك اليوم.

وقالت شرطة نورث يوركشير إن الضحية تدعى كيتي رو ونشرت صورة لها وهي بزي المدرسة تصفق بيديها وهي تبتسم.

وتم استدعاء الشرطة بعد ظهر يوم الاثنين إلى منطقة وودثورب في يورك حيث عُثر على كيتي مصابة بإصابات تهدد حياتها. ونُقلت إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من وصولها.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي" أنه تم العثور على كيتي في متنزه.

وقال شاهد عيان يسكن بالقرب من المنطقة التي وجدت فيها الطفلة القتيلة، أن والدة الطفلة حضرت وشاهدت طفلتها وهي ممددة على الأرض ، وقال أن الوالدة أصيبت بحالة شديدة من الذهول.