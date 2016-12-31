شاهد:العالم يستعد لاستقبال 2017 وسط إجراءات أمنية مشددة

يستعد العالم السبت لليلة طويلة من الاحتفالات بحلول العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة ، فمن واغادوغو إلى إسطنبول وأورلاندو وبروكسل وبغداد وغيرها، قائمة من المدن التي استهدفتها هجمات في العام 2016.

ورغم كل شيء، ستشهد الليلة حشودا وتجمعات في شوارع آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوربا والقارة الأمريكية للاحتفال بالعام الجديد الذي يحمل معه غموضا سياسيا كبيرا.

وبسبب فارق التوقيت، ستكون سيدني عند الساعة 14.00 "13.00 تغ" أولى كبرى المدن التي ينطلق فيها العد العكسي قبل حلول السنة الجديدة مع عرض للألعاب النارية يستمر 12 دقيقة في خليجها الشهير، لكن أستراليا أيضا في مقدمة الحملة لمكافحة " الإرهاب " وتنشر السلطات ألفي شرطي إضافي في سيدني.

وفي كل القارات، بات الأمن في صلب الاهتمامات، حيث أعلنت العديد من الدول عن كشف " مخططات مرتبطة بتنظيم الدولة يستهدف تجمعات في ليلة رأس السنة".

وفي ألمانيا، ستضع السلطات كتلا أسمنتية وعربات مصفحة على الطرق الرئيسية، فيما زادت السلطات عدد الشرطيين المنتشرين بأكثر من الضعف.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في روما من قبل السلطات الإيطالية، بشأن ساحة القديس بطرس حيث يترأس البابا فرنسيس قداس منتصف الليل.

أما باريس التي شهدت هجوما في 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، فيتوقع أن يحتشد نحو نصف مليون مساء السبت في جادة الشانزيليزيه، لكن الإجراءات الأمنية ستكون عند أقصى حد مع تعبئة نحو مئة ألف شرطي ودركي وعسكري في مختلف أنحاء فرنسا.

في ريو دي جانيرو، من المتوقع أن يتجمع نحو مليوني شخص على شاطئ كوباكابانا، وبسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، تم اختصار مدة عرض الألعاب النارية من 16 الى 12 دقيقة، في هذه المدينة التي لا تزال تعاني من كلفة استضافة كاس العالم لكرة القدم في العام 2014 والألعاب الأولمبية من بعدها.

القارة الأمريكية ستكون الأخيرة التي يحل فيها العام الجديد الذي سيشهد خصوصا دخول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض والذي لم يكن أحد ليتوقعه.

العام الجديد يحمل العديد من الغموض والتساؤلات أيضا فيما يتعلق بالنزاع المستمر في سوريا منذ ست سنوات، حيث يسود حاليا الهدوء في الجبهات الرئيسية بعد يوم من دخول الهدنة حيز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي.

إلا أن المحتفلين بالعام الجديد سيستفيدون من ثانية إضافية قبل الانتقال إلى السنة الجديدة، وعليه فإن الدقيقة بين 23.59 و00,00 ت غ ستدوم ثانية أطول من المعتاد "من أجل التوفيق بين الوقت الفلكي غير المنتظم الناجم عن حركة الأرض، والتوقيت الرسمي الثابت جدا والمعتمد منذ العام 1967 بناء على ساعات ذرية".