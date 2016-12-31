شاهد: زوجة السفير اليوناني بالبرازيل ربما تورطت في مقتله

حققت الشرطة البرازيلية مع زوجة السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس بعد شكوك في تورطها في مقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها.

وقال محققون برازيليون إن شرطيا في ريو دي جانيرو اعترف بطعن وقتل السفير أميريدس الاثنين في إحدى ضواعي ريو بإيعاز من زوجة السفير التي كانت على علاقة عاطفية بالشرطي.

وقال المفوض إيفاريستو بونتي في مؤتمر صحفي إن زوجة السفير، فرانسواز دي سوزا أوليفيرا البرازيلية الأصل -40 عاما-وعشيقها سيرغيو غوميز موريرا - 29 عاما - قد قبض عليهما بتهمة قتل السفير.

وأوقفت الشرطة أيضا إدواردو تيديشي -24 عاما- وهو ابن عم عشيق زوجة السفير الذي ساعده في نقل جثة السفير.

وكانت الشرطة البرازيلية قد أصدرت الخميس مذكرة بحث لتحديد مكان السفير الذي شوهد للمرة الأخيرة الاثنين قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي إجازة مع عائلته.

وكانت وسائل إعلام برازيلية قد أفادت أن زوجة السفير أبلغت الشرطة بفقدان أثره بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة خارج ريو دي جانيرو ولم يعد.

وقالت زوجة السفير إنه تعذر عليها الاتصال به بعد ذاك، لكن تصريحاتها سرعان ما بدت وكأنها غريبة، وقد شكك المحققون بروايتها بعد العثور الخميس على جثة السفير "متفحمة بالكامل" داخل السيارة التي كان غادر المنزل بها.

واستنادا إلى شرطة ريو دي جانيرو، قد يكون الدبلوماسي حاول الدفاع عن نفسه قبل مقتله برصاصة تم إطلاقها من سلاح مملوك للسفارة.

وعين أميريدس سفيرا العام الحالي وسبق أن خدم قنصلا عاما لليونان في ريو دي جانيرو بين 2001 و2004، وسفيرا في ليبيا بين 2012 و2016.