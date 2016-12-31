عدد نزلاء السجون في أمريكا يسجل أكبر انخفاض منذ 1978

أحد السجون الأمريكية -أرشيف

قالت وزارة العدل الأمريكية إن عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة سجل أكبر انخفاض منذ نحو 40 عاما ليصل إلى 1.53 مليون في عام 2015.

جاء هذا الانخفاض بفعل تغييرات في السياسات الإصلاحية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، والتي تتضمن برامج للعلاج من المخدرات، والحكم بالسجن على عدد أقل من مرتكبي جرائم المخدرات غير المرتبطة بعنف في سجون اتحادية.

وخضع واحد تقريبا من كل 37 بالغا أمريكيا لإشراف تأهيلي في نهاية 2015، وهو أقل معدل منذ عام 1994.

وقالت الوزارة إن عدد النزلاء بالسجون الاتحادية وسجون الولايات انخفض في نهاية 2015 بواقع 35500 أي 2.3% عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1978.

ففي نهاية العام الماضي كان هناك 458 نزيلا يقضون أحكاما بالسجن لأكثر من عام في سجون الولايات أو السجون الاتحادية من كل 100 ألف من السكان الأمريكيين. ويشير تقرير وزارة العدل إلى أن هذا العدد هو الأقل منذ 1997 عندما كان هذا العدد يبلغ 444.

وجاء 40 % من هذا الانخفاض في عدد نزلاء السجون الأمريكية من بين النزلاء بالسجون الاتحادية الذين انخفض عددهم بأكثر من 7 بالمائة ليصل إلى 196500 وهو ما يمثل ثالث عام على التوالي في تراجع عدد السجناء.

والإفراج المبكر الذي أجرته وزارة العدل مرة واحدة لنحو 6 آلاف من مرتكبي جرائم المخدرات غير المرتبطة بالعنف في أواخر 2015 يمثل معظم الانخفاض في نزلاء السجون الاتحادية. كما خفض الرئيس باراك أوباما مدة عقوبات 1176 نزيلا في سجون اتحادية بينهم 153 في الأسبوع الماضي.

وفي سجون الولايات انخفض عدد السجناء بنحو اثنين بالمائة ليصل إلى 1.33 مليون من 2014 إلى 2015 وأظهرت بيانات 29 ولاية انخفاضا في عدد نزلاء سجونها.