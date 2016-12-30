فيديو: الفلسطينية المصابة برصاص الاحتلال في حالة خطيرة

أفادت وكالة " معا " الفلسطينية، أن الفتاة الفلسطينية التي أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية توجد في حالة خطيرة بمستشفى إسرائيلي.

وكشفت الوكالة أن "السيدة التي أصيبت على حاجز قلنديا شمال القدس، هي جيهان محمد حشيمة، 35 عاماً"، حسبما أكد المحامي محمد محمود.

ونقلت "معا" عن مصادر طبية من مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أن "المواطنة جيهان حشيمة، بحالة صحية خطيرة وتخضع للتنفس الاصطناعي".

وأشارت الوكالة، استنادا إلى شهود عيان، إلى أن "جنود الاحتلال أطلقوا النار على المواطنة التي كانت تسير بالقرب من المسلك المخصص للسيارات، حيث أخطأت المسار ولم تسمع نداء الجنود لأن سمعها ضعيف، وأطلقوا النار على رجليها وبطنها".

وبحسب شهود عيان، فإن "المواطنة مريضة، وكانت ذاهبة للعلاج في القدس وعن طريق الخطأ دخلت مسلك السيارات، وبقيت ملقاة على الأرض، وتصرخ من الألم، وهي تنزف، ومنع الاحتلال قرابة ساعة طواقم الإسعاف من الوصول اليها، واستمر ذلك حتى تم نقلها للعلاج واعتقالها.

وأصيبت حشيمة بجروح، بعد أن أطلق عليها أفراد من الشرطة الإسرائيلية النار على حاجز قلنديا العسكري بادعاء محاولة الطعن، صباح اليوم.