تساوي عدد الفلسطينيين والإسرائيليين على أرض فلسطين في2017

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين المقدر في العالم بلغ حوالي 12.70 مليون شخص منهم 4.88 مليونا في فلسطين ونحو 1.53 مليونا في إسرائيل، فيما يعيش نحو 5.59 مليونا في الدول العربية ونحو 696 ألفا في الدول الأجنبية.

وبين تقرير للجهاز أن 2.97 مليونا يعيشون في الضفة الغربية فيما يعيش 1.91 مليونا يعيشون في قطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة اللاجئين بلغت نحو 41.9% من مجمل السكان المقيمين في دولة فلسطين موعين بواقع 26.0% في الضفة الغربية و66.7% في قطاع غزة.

وبحسب الجهاز، يبلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 6.41 مليون شخص، في حين بلغ عدد الإسرائيليين 6.45 مليونا.

وقال الجهاز إن عدد السكان الفلسطينيين والإسرائيليين سيتساوى في نهاية عام 2017 على أرض فلسطين التاريخية، وستصبح نسبة السكان الإسرائيليين حوالي 49.3% من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020.

وفي المقابل قالت الهيئة المركزية للإحصاء في إسرائيل إن عدد السكان بلغ 8.6 ملايين في نهاية العام 2016 منهم 20% من العرب.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء أن عدد السكان اليهود بلغ 6 ملايين و450 ألفا بنسبة 74.8% فيما بلغ عدد السكان العرب مليونا و796 ألفا بنسبة 20.8%.

وأضافت الهيئة أن 384 ألف شخص أي ما يمثل 4.4% من السكان هم مسيحيين غير عرب أو لم يسجلوا ديانة محددة.

وأشار البيان إلى أن نحو 316 ألف عربي يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد السكان في العام 2016 ازداد 167 ألفا بنسبة نمو بلغت 0.2% وهي نسبة مشابهة للنمو في العقد الماضي.