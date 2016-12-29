YouTube Facebook Twitter
عربي ودولي
أرسل الى صديق طباعة Share article
حكومة مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
آخر تحديث : الخميس 29 ديسمبر 2016   18:39 مكة المكرمة
حكومة مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية

قالت جريدة الأهرام الحكومية عبر بوابتها الإلكترونية ومواقع إعلامية مصرية أخرى إن مجلس الوزراء المصري وافق في جلسته اليوم الخميس على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016،  وأحالها لمجلس النواب.

وقالت الأهرام إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

 

الى الأعلى
 المصدر: بوابة الأهرام
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.