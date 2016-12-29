حكومة مصر توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية

قالت جريدة الأهرام الحكومية عبر بوابتها الإلكترونية ومواقع إعلامية مصرية أخرى إن مجلس الوزراء المصري وافق في جلسته اليوم الخميس على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016، وأحالها لمجلس النواب.

وقالت الأهرام إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.