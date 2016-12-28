فيديو: الإعدام لخمسة متهمين من خلية إربد في الأردن

أفاد مراسل الجزيرة أن محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاما بالإعدام على خمسة من خلية إربد في الأردن بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " أن المحكمة قررت أيضا الحكم على 15 آخرين من أعضاء الخلية بالأشغال الشاقة لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أحالت في يونيو/ حزيران الماضي المتهمين إلى المحكمة للبدء بمحاكمتهم في "تهم تتعلق بالإرهاب، منها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار إرهابية".

وكان الأردن أعلن في الثاني من مارس/آذار الماضي إحباط مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية لضرب أهداف مدنية وعسكرية، إثر عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في محافظة إربد "89 كيلومترا شمال عمّان ".

وأدت تلك العملية إلى مقتل سبعة مسلحين ورجل أمن وإصابة آخرين بجروح، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة المجموعة المسلحة.