شاهد: الثلوج تسد الشوارع وتغطي السيارات في أمريكا

توقع خبراء أرصاد أن تخف حدة عاصفة شتوية اجتاحت السهول الشمالية العظمى بالولايات المتحدة فأدت إلى طرق يغطيها الجليد وانقطاع للكهرباء وهبوب رياح قوية وقالوا إنها ستتحرك شرقا صوب البحيرات العظمى ونيو انجلاند.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه يتوقع أن تتسبب العاصفة في تساقط ثلوج ومطر متجمد على أجزاء من شمال نيو انجلاند أثناء الليل.

وعلى الرغم من ضعف العاصفة فإن السلطات بولاية نورث داكوتا حيث سقط ما يصل إلى 46 سنتيمترا من الجليد حثت المسافرين في أجزاء كثيرة بالولاية على البقاء في منازلهم بسبب ظروف خطيرة.

وذكرت الهيئة أن الكهرباء انقطعت عن 19 ألف منزل أو متجر في ساوث داكوتا. وقالت شركة مونتانا داكوتا للمرافق إن الكهرباء انقطعت عن 24 منطقة. ومن غير المتوقع عودة الخدمة في بعض المناطق قبل أيام.

ورصدت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية رياحا بسرعة أكثر من 100 كيلومتر في الساعة في أجزاء من نورث داكوتا ومينيسوتا مع مرور العاصفة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.