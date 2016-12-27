أيروسيفيل: نفاد الوقود وراء تحطم طائرة الفريق البرازيلي

الطائرة المحطمة التي كانت تقل الفريق البرازيلي (رويترز)

أكدت هيئة الطيران الكولومبية "أيروسيفيل" يوم الاثنين، أن الطائرة التي تحطمت قرب ميدلين أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني وأسفرت عن مقتل لاعبين ومسؤولين في نادي كرة القدم البرازيلي تشابيكوينسي، قد نفد وقودها.

وأشارت بيانات مسجل الطائرة إلى أن مساعد الطيار قال للطيار مراراً إن الوقود ينفد، بحسب ما خلص إليه تقرير بشأن الحادث من جانب "أيروسيفيل"، وأشارت التسجيلات أيضاً إلى أن الطيار قد أصدر نداء استغاثة قبل دقيقتين فقط من وقوع الكارثة.

وقال سكرتير الأمن الجوي في الطيران المدني الكولومبي، فريدي بونيا، خلال مؤتمر صحافي إن الطيارين "كانا على علم بكميات الوقود المحدودة التي يملكانها، والتي لم تكن مناسبة، وغير كافية".

ومع ذلك، لم يبلغ قائد الطائرة سلطات الطيران الكولومبية ولم يفد بأن الطائرة تواجه حالة طارئة إلا قبل 7 دقائق من الاصطدام بجبل في ميدلين شمال غرب كولومبيا، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح بونيا أن الطيار ومساعده فكرا بالهبوط في بوغوتا أو ليتيسيا (جنوب) بسبب "الكمية المحدودة من الوقود"، لكنهما لم يوجها أي طلب في هذا الخصوص.

وأضاف "حتى الآن، ليس لدينا أي دليل على أن عطلاً فنياً تسبب في الحادث، كل شيء مرتبط بعامل بشري وإداري"، لافتاً إلى أن الطائرة كانت تعاني من زيادة في الوزن 500 كليو غرام، لكن ذلك لم يكن "حاسماً" في الحادث.

وتحطمت الطائرة "أفيرو آر جيه 85" التابعة لشركة "لاميا إير" البوليفية في تلال قريبة من ميدلين وعلى متنها 77 شخصاً، من بينهم 19 من لاعبي تشابيكوينسي و24 مسؤولاً بالفريق ومرافقوهم و21 صحفياً برازيلياً و7 من طاقم الرحلة من بوليفيا وباراجواي.

ونجا من الحادث 3 لاعبين واثنان من الطاقم وصحفي واحد، كما كشف تقرير "أيروسيفيل" عن أن الطائرة تجاوزت أقصى حد مسموح به للوزن لدى إقلاعها من مطار سانتا كروز دي لا سييرا في بوليفيا.

وبحسب الطيران المدني، فإن قائد الطائرة مساعده طلباً في 28 نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة 21,49 هبوطاً اضطرارياً بسبب مشكلة محتملة في الوقود، وأعطتهم وحدة تحكم الحركة الجوية في مطار خوسيه ماريا كوردوفا في ريونيغرو، "الطريق المباشرة والفورية".

لكن "لاميا" بدأت بالهبوط قبل الحصول على الإذن، فيما كانت طائرة تابعة لشركة "أفيانكا" الكولومبية في مرحلة الهبوط، وكانت طائرات أخرى في المنطقة، وقبل 6 دقائق من الحادث، توقف أحد المحركات عن العمل، وبعد 3 دقائق تعطلت المحركات الأربعة.

وأشار الطيار في نداء الاستغاثة الى ان الطائرة أصيبت بـ"عطل كهربائي شامل" وأنها "بدون وقود"، ووقع الحادث في أحوال جوية سيئة في منطقة وعرة جداً على ارتفاع 3300 متر هطلت فيها أمطار غزيرة.