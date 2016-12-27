أوباما يقول إنه كان "واثقًا" من فوزه حال ترشحه لولاية ثالثة

كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه "واثق" بفوزه لو أتيح له أن يترشح لولاية ثالثة، مؤكدا أن الأميركيين يؤمنون بشكل كبير برؤيته السياسية رغم اختيارهم الجمهوري دونالد ترمب الشهر الماضي لخلافته في البيت الأبيض.

وأضاف خلال مقابلة بثها موقع "ذي اكس فايلز" المشترك بين شبكة "سي ان ان" الإخبارية وجامعة شيكاغو: " أنه يؤمن بان الأميركيين لا يزالون يؤيدون رؤيته التقدمية رغم أنهم صوتوا لترمب، نقيضه السياسي".

وتابع: " أنا واثق بهذه الرؤية لأنني واثق بأنني لو رشحت نفسي للانتخابات مرة أخرى، لتمكنت من حشد غالبية الأميركيين وراء هذه الرؤية".

ترمب رفض تصريحات أوباما عبر حسابه على "توتير"

لكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب رفض تصريحات أوباما، مغردا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر". إن: "الرئيس أوباما قال إنه يعتقد أنه كان سيفوز في مواجهتي. عليه قول ذلك، لكني أقول له (مستحيل)".

وحول خسارة الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية قال أوباما "الخسارة مؤلمة".

وأضاف، في المقابلة مع المستشار البارز السابق ديفيد اكسلرود ضمن سلسلة من المقابلات يجريها قبل مغادرته البيت الابيض: "أنا فخور بانني حاولت أن افعل في البيت الأبيض ما أعتقد أنه الصواب وليس ما أعتقد أنه سيلقى قبولا شعبيا، وأنا دائما أقول للناس لا تقللوا من مقدار الإذلال المترتب على الخسارة في السياسة".

وأعرب عن اعتزازه بالتقدم الذي أحرزه خلال ولايتيه الرئاسيتين بفضل ما وصفه بـ"روح أمريكا" الواضحة، خصوصا بين جيل الشاب، وقال: "نحن نراها في هذا الجيل الأصغر سنا والأكثر ذكاء وتسامحا".

وأضاف، "الغالبية مقتنعة بفكرة أمريكا واحدة متسامحة ومتنوعة ومنفتحة وحيوية.. المشكلة أن ذلك لا يظهر دائما في السياسة".