رئيس رومانيا يتراجع عن تسمية أول مسلمة لرئاسة الوزراء

سيفيل شحادة

تراجع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم، عن تسمية "سيفيل شحادة" رئيسة للوزراء.

وقال يوهانيس، في مؤتمر صحفي، إنه رفض تسمية سيفيل شحادة، بعد أن "وازن بحذر بين الحجج الموافقة والمعارضة" للخطوة، من دون إبداء المزيد من التوضيحات.

وطالب الرئيس الروماني حزبها "الديموقراطي الاشتراكي" بترشيح اسم آخر.

ولم يصدر أي تعليق فوري على قرار الرئيس الروماني من جانب الحزب أو المرشحة للمنصب.

وتعد سيفيل شحادة أول امرأة مسلمة تترشح لشغل المنصب في رومانيا.

وكان من المفترض أن يتم تكليف "شحادة"، الخميس الماضي، قبل عرض القرار على البرلمان للتصويت عليه، إلا أن الرئيس أرجأ البت في القرار إلى ما بعد عيد الميلاد (رأس السنة الميلادية)، من دون الإشارة إلى تاريخ محدد.

وشغلت شحادة منصب وزيرة التنمية الإقليمية لمدة ستة أشهر العام 2015، وهي الوزارة التي عملت بها منذ عام 2012.

وجاء ترشيحها لرئاسة الوزراء بناء على اقتراح حزبها "الاشتراكي الديمقراطي"، الذي فاز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يذكر أن رومانيا تتبنى النظام النصف رئاسي في الحكم، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة في حكم البلاد.

وترجع أصول سيفيل شحادة إلى الأقلية التترية المسلمة، وهي متزوجة برجل أعمال سوري يعيش في رومانيا.

ويشكل المسلمون في رومانيا أقل من 0.5% من مجموع عدد السكان البالغ 20 مليوناً، وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أصول تترية وتركية.