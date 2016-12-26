تنظيم الدولة يستخدم تكتيكا جديدا لنقل الإمدادات في الموصل

جانب من معارك الموصل خلال الأسابيع الماضية

كشفت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، عن قيام تنظيم الدولة بنقل تعزيزات وإمدادات لمسلحيه، من غربي مدينة الموصل إلى شرقيها، عبر زوارق، في محاولة لتجنب الضربات الجوية للتحالف الدولي.

وقال جميل عامر الطائي، وهو مراقب للحرب في المدينة، إنه "حسب العديد من مصادرنا داخل مدينة الموصل (شمال)، فإن عناصر داعش، يستغلون الظلام ويقومون بنقل تعزيزات، من مقاتلين وأسلحة وعتاد خفيف ومتوسط من الجانب الأيمن (الضفة الغربية لدجلة) إلى الجانب الأيسر (الضفة الشرقية)، وذلك بواسطة زوارق صغيرة تعمل بالمحركات".

وأضاف الطائي، أن "الزورق الواحد يتسع إلى مابين 5 و7 عناصر، مع الإشارة إلى أن التنظيم استبق بدء معركة الموصل، وأنشأ منصات على ضفتي نهر دجلة، لتسهيل عملية رسو الزوارق ونقل ما يحتاجه من إمدادات بين جانبي المدينة".

ويفصل نهر دجلة المدينة لشطرين، وكان يربط جانبيها خمسة جسور، قبل أن تدمر طائرات التحالف الدولي أربعة منها، ولم يتبق منها إلا الجسر القديم، الذي تم قصف أطرافه دون تدميره، بهدف تعطيل حركة العربات عبره.

ويلجأ مسلحو التنظيم إلى الزوارق لنقل الإمدادات لتجنب القصف الجوي، على اعتبار أن طائرات التحالف تراقب حركة تنقل السيارات على الجسر القديم على نحو شبه متواصل.

من جانبه، قال سيدو جتو شنكالي، عضو مجلس محافظة نينوى (شمال): "نحن لا نستبعد قيام داعش، بأية إجراءات بهدف إطالة أمد المعركة، من ضمنها استغلال الزوارق والظلام لنقل إمداداته أو التنقل بين جانبي الموصل".

ورأى شنكالي أنه "على طيران التحالف الدولي أن يكثف غاراته الليلية على الموصل، ويراقب الزوارق التي تعبر وتنقل تعزيزات العدو".

ولفت شنكالي، إلى أنه "في حال استمر داعش، بالتنقل بالزوارق بين ضفتي النهر، فإن هذا سيطيل أمد المعركة ويوقع المزيد من الخسائر بصفوف القوات الأمنية (العراقية) والمدنيين على حد سواء".

واستأنفت القوات العراقية قبل يومين حملتها العسكرية الرامية لاستعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة بعد توقف دام لنحو أسبوع لغرض إعادة ترتيب صفوفها بعد أكثر من شهرين من القتال.

وتدور معارك عنيفة في أحياء عدة شرقي الموصل، من ضمنها حي القدس، الذي اقتحمته القوت العراقية مساء أمس.

وقال النقيب ضرغام عبد الهادي الشحماني، الضابط في قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نقلا عن مصادر استخباراتية داخل الموصل، إن "نحو 75 من عناصر التنظيم وقادته أقدموا خلال الساعات القليلة الماضية على تهريب عوائلهم من منطقة المجموعة الثقافية، شمالي الموصل، عبر الجسر العتيق (القديم)، وقاموا بإسكانهم في العمارات الفارغة من ساكنيها وبعض المنازل بمنطقة باب الطوب وسط المدينة".

وأضاف الشحماني، أن "هدف التنظيم من تهريب عوائل عناصره وقادته، حمايتهم من ملاحقة المدنيين، وتنفيذ أعمال انتقامية تطالهم، عند دخول القوات العراقية إلى تلك المناطق واستعادة السيطرة عليها".

وقد بدأت المعارك داخل المدينة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،

وعلى مدى أكثر من شهرين من المعارك داخل المدينة استعادت القوات العراقية نحو ربع مساحة الموصل، وسط توقعات بإطالة أمد المعركة بعد أن أشارت الحكومة العراقية مرارا، أنها ستستعيدها قبل حلول نهاية العام الجاري، الذي أوشك على الانتهاء.