شاهد: العثور على أجزاء من الطائرة الروسية في البحر الأسود

عثر رجال الإنقاذ الروس على أجزاء من الطائرة العسكرية التي تحطمت في مياه البحر الأسود أثناء توجهها إلى سوريا وكان على متنها 92 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن فرق البحث تركز جهودها الآن على البحث في قاع البحر بعد أن أنهت عمليات البحث على السطح.

وبدأت السلطات الروسية عملية بحث ضخمة عقب تحطم الطائرة يشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة فرد بينهم أكثر من مائة غواص باستخدام 39 سفينة و 5 مروحيات.

ولم يؤكد المحققون بعد سبب تحطم الطائرة إلا أن مسؤولين قالوا إنه من غير المرجح أن يكون السبب عملا إرهابيا.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز توبوليف 154، بعد إقلاعها بنحو ثلاث دقائق من منتجع سوتشي.