شاهد : موقع تحطم الطائرة الروسية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن الطائرة التي تحطمت اليوم كانت تقل عسكريين روس وأعضاء فرقة موسيقية عسكرية معروفة هي فرقة " ألكسندروف إنسامبل " كانوا في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الجديد.

ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة أن الطائرة كانت تقل 84 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم، وقالت الوكالات إن بين الركاب تسعة صحفيين روس.

وجاء في بيان، أن مدير إدارة الثقافة في وزارة الدفاع الروسية وشخصية شهيرة في مجال العمل الإنساني كانا على متن الطائرة.

وأضافت وكالة الإعلام الروسية أن قطعا صغيرة من حطام الطائرة وجدت على أعماق تتراوح بين 50 و70 مترا على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الساحل الروسي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني لم تحدده قوله إن البيانات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة هو عطل فني أو خطأ من الطيار.

ونقلت إنترفاكس عن مصدر لم تسمه أن الطائرة لم ترسل إِشارة استغاثة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتشال جثة أحد ضحايا طائرتها المنكوبة على بعد 6 كلم عن شاطئ سوتشي .

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بالتحقيق في تحطم الطائرة، بحسب ما أفاد الكرملين.