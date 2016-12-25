فيديو: "جرة فخارية" تتسبب في حرج بالغ لقائد الجيش الإيراني

تسببت جرة فخارية في حرج واضح لقائد الجيش الإيراني الجنرال عطا الله صالحي، حيث فشل أكثر من عنصر من المشاركين في العروض العسكرية في كسر الجرة، والتي تكسر في المعتاد من أول ضربة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بكثافة حيث ظهر في اللقطات عناصر من الجيش الإيراني وهم يحاولون جاهدين كسر الجرة، لكنها بقيت تقاوم شتى الضربات التي وجهت، ما شكل إحراجا لكل المشاركين.

وفي محاولة لتدارك الأمر، قام المشاركون في الاستعراض بتغيير الجندي الذي حاول كسر الجرة بجندي آخر، ظنا أن حظه سيكون أفضل من زميله، إلا أن الجرة صمدت مجددا، وسقط الجندي على الأرض بعد إحدى الضربات، دون تمكنه من كسرها.

وظهرت علامات الإحراج على صالحي، وقام قائد عسكري إيراني يجلس بجواره، وقد ضع يده قرب فمه، بتمتمة بعض الكلمات معه بعد فشل الجنود في كسر الجرة.