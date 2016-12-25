نتنياهو يتعهد بإعادة تقييم العلاقات مع الأمم المتحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو "أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل."

من جانبها قالت عضو الكنيست الحالي، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، السبت، إن رئيس حكومة بلادها نتنياهو "يعمل على عزل إسرائيل دوليا".

موقف ليفني جاء في تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، تعليقا على إعلان إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان، إلى تل أبيب خلال أيام.

وقالت ليفني "وفقا لهذا المبدأ، فإن على نتنياهو أن يقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وروسيا؛ فهم صوتوا أيضا لصالح القرار (الأممي بإيقاف الاستيطان في الأراضي الفلسطينة المحتلة)".

ورأت أن "نتنياهو يعمل على عزل إسرائيل لصالح بضع مستوطنات معزولة".

وحمّلت ليفني، في تصريحات سابقة، نتنياهو، مسؤولية تبني مجلس الأمن لقرار وقف الاستيطان، وطالبته بـ"التنحي والعودة إلى البيت".