تحطم طائرة روسية على متنها 91 راكبا كانت في طريقها إلى سوريا

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة عسكرية على متنها 91 شخصا بعد إقلاعها من منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، جنوب روسيا صباح اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وقالت الوزارة إن الطائرة وهي من طراز توبوليف تو-154، كانت تقل 83 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم وأن فرق الانقاذ أرسلت للبحث عن الطائرة.

ومن بين القتلى جنرال وأربعة عقداء ومقدم واحد إضافة إلى فرقة موسيقية عسكرية وصحفيون.

وذكر مصدر أمني لوكالة "نوفوستي"، أن الطائرة "تو 154" وصلت إلى سوتشي للتزود بالوقود من مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، وقد تحطمت في البحر الأسود قبالة شواطئ منتجع سوتشي ".

وأفادت معلومات أولية، أنه كانت على متن الطائرة فرقة ألكسندروف للغناء والرقص، التابعة لوزارة الدفاع.