شاهد: إخلاء مدينة بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة أوغسبورغ عن نجاح خبيري مفرقعات في إبطال مفعول قنبلة عملاقة تزن 1.8 طنا تعود للحرب العالمية الثانية.

وأوضح المتحدث أن عملية إبطال القنبلة استغرقت نحو أربع ساعات.

وتمت دعوة نحو 54 ألف شخص من سكان المدينة لمغادرة منازلهم طوعا. وفرضت الشرطة منطقة مغلقة في محيط كيلو ونصف كيلو متر حول القنبلة التي تم اكتشافها الثلاثاء الماضي عند القيام بأعمال بناء في أوجسبورج.

وهذه هي أكبر عملية إخلاء تشهدها ألمانيا على خلفية إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.

وشارك نحو 4000 فرد من كل أنحاء ولاية بافاريا من الصليب الأحمر البافاري وقوات الإطفاء وقوات الانتشار السريع التابعة للشرطة، في جهود إعادة الأهالي إلى مساكنهم مرة أخرى.