النيابة المصرية تأمر بحبس صحفي الجزيرة محمود حسين 15 يوما

الزميل محمود حسين - الصحفي بالجزيرة

قالت مصادر للجزيرة إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت بحبس الزميل محمود حسين 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة استهداف الدولة المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت محمود حسين خلال زيارته لعائلته في القاهرة الخميس الماضي، كما اعتقلت شقيقيه عمر، وناجح ودهمت منازلهم جميعاً.

وكانت السلطات المصرية قد احتجزت الزميل محمود في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من خمس عشرة ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة في الجيزة لعدة ساعات، ثم نــُـــقل بعد ذلك مقيداً الى المنزل، واقتيد إلى جهة غير معلومة.

وتحمّل "الجزيرة" السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الزميل وشقيقيه، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم؛ كما تدعو المنظماتِ الحقوقية الدولية للدفاع عنه، مؤكدة أن الصحافة ليست جريمة.

وقد دانت منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال محمود حسين وشقيقــيْه، ومنعَ أهلهم ومحاميهم من التواصل معهم، بعد اقتيادهم إلى جهة غير معلومة؛ ونبهت إلى تصاعد العداء لحرية الصحافة، والتربص بالأصوات الإعلامية المستقلة.

وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومقرها بريطانيا، إن على السلطات المصرية الكف عن ملاحقة الصحفيين وتلفيق الاتهامات لهم؛ وطالبت بإطلاق سراحهم جميعاً.

وأشارت المنظمة إلى وجود عشرات الصحفيين المصريين خلف القضبان منذ الانقلاب العسكري عام ألفين وثلاثة عشر، صَدَرَت على بعضهم أحكام بالإعدام والمؤبد.

من جهته قال المرصد العربي لحرية الاعلام، إن عملية الاعتقال تعكس أجواء التربص بحرية الصحافة والأصواتِ المستقلة، كما تأتي في سياق أجواءٍ من المكايدة السياسية.