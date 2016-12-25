لأول منذ 30 عاما..ملكة بريطانيا تتخلف عن قداس عيد الميلاد

نزلة برد تقعد الملكة عن قداس عيد الميلاد

قال متحدث باسم قصر بكنغهام الملكي إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لن تحضر قداسا تقليديا بمناسبة عيد الميلاد اليوم لأول مرة منذ نحو ثلاثين عاما بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة.

وتعاني إليزابيث -90 عاما - أحد أطول ملوك العالم جلوسا على العرش - وزوجها الأمير فيليب -95 عاما- مما وصفه القصر بنزلات برد شديدة الأسبوع الحالي وهو ما تسبب في تأجيل سفرهما يوما واحدا إلى مقر إقامتهما الريفي في ساندرنجهام بشرق إنجلترا.

وتحضر إليزابيث قداس عيد الميلاد سنويا في كنيسة مريم المجدلية في ساندرنجهام منذ عام 1988.

وقال متحدث باسم القصر الملكي "جلالة الملكة لن تذهب للكنيسة في ساندرنجهام صباح اليوم. ما زالت الملكة تتعافى من نزلة برد شديدة وستظل في مقر الإقامة لتشفى."

وقال القصر "ستشارك جلالتها العائلة الملكية في احتفالات عيد الميلاد خلال اليوم."

وبعد أكثر من ستة عقود على العرش قللت الملكة رحلاتها الخارجية لكنها ما زالت تمارس مهامها الرسمية في أنحاء بريطانيا على الرغم من أنها أعلنت الثلاثاء الماضي إنها ستخفض عدد الجمعيات الخيرية التي تقوم برعايتها.