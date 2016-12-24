شاهد: أسرة منفذ حادث برلين "مصدومة" بعد مقتله

استنكرت والدة منفذ هجوم برلين، أنيس العمري، قتل ابنها من قبل السلطات الإيطالية، قائلة إنه كان يجب تسليمه والتحقيق معه لمعرفة الجهات التي تقف وراءه بدلا من قتله. وقالت نور الهدى الحسني " قتلوا ابني مع كل أسراره".

وناشدت نور الهدى الحسني والدة أنيس التي كانت تتحدث من منزل الأسرة في منطقة الوسلاتية في تونس إحضار جثمان ابنها لتونس .

وأكّد شقيق التونسي المشتبه به في عملية برلين أنيس العمري أنّ عائلته تلقت خبر مقتله بصدمة كبيرة، مشيرا إلى أن افراد الأسرة في حالة نفسية صعبة خاصة والدته التي انهارت بالبكاء بعد سماع الخبر الذي نزل عليهم نزول الصاعقة، وأبدى استغرابه من قتل شقيقه، بدلا من أن يحتجز ويستجوب.

وقال شقيق آخر لأنيس ، إن شقيقه سافر إلى إيطاليا في هجرة غير منظمة عام 2011 بعد الثورة، لكنه تورط في حادثة حرق مبيت جامعي ليدخل بعدها السجن.