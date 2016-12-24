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أمريكا تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر.. تعرف على السبب
آخر تحديث : السبت 24 ديسمبر 2016   11:41 مكة المكرمة
الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى سيناء ما عدا شرم الشيخ

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة الأمريكيين المسافرين إلى مصر من تهديدات "الجماعات الإرهابية" مشيرة إلى عدد من التفجيرات التي وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وقالت الوزارة إنه في حين تعزز مصر الوجود الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك في الأقصر وأسوان "يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد".

وأضافت أن على الأمريكيين تجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ.

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 المصدر: رويترز
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