شاهد: كيف سخر إعلامي تابع للنظام السوري من تهجير أهالي حلب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر رسائل شماتة بثها مراسل قناة العالم "الإيرانية" في أهالي حلب المهجرين إلى إدلب.

وظهر في المقطع المراسل ربيع كله وندي، يقف أمام جدار خط عليه زوجان من حلب عبارة شهيرة قبل خروجهما من المدينة.

وأمام عبارة "إلى من شاركتني الحصار.. بحبك"، قال كلاوندي بعد إطلاقه ضحكة ساخرة: "هلق وينكن.. طلعتوا على إدلب".

وتابع: "بالأخضر ركبناهن.. باي باي.. حلب إلنا".

وأمام العبارة الأخرى التي خطها الزوجان، "راجعين يا هوى"، قال كله وندي: "عإدلب لاحقينكن، هاي الأرض إلنا نحنا أخذناها.. الله مع دواليبكن".