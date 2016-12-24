تونس: تفكيك خلية مرتبطة بالمشتبه بتنفيذه هجوم برلين

أنيس العامري، المشتبه به في هجوم برلين

قالت السلطات التونسية اليوم السبت إنها فككت خلية مرتبطة بأنيس العامري المشتبه بتنفيذه هجوما بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين.

وقتل العامري، المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي راح ضحيته 12 شخصا وأعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عنه، أمس الجمعة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان "تم إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان على علاقة بالإرهابي أنيس العامري مرتكب العملية الإرهابية التي جدّت بمدينة برلين الألمانية".

وأضاف البيان "تبين أن من بين أفراد الخلية ابن شقيق العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه اعترف أنه يتواصل مع خاله عبر تطبيقة تليغرام للإفلات من المراقبة الأمنية باعتبارها مشفرة وسرية حيث استقطبه لتبني الفكر التكفيري، وطلب منه مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وإرسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيقة المذكورة."

وتابع البيان "كما اعترف بأن هذا الأخير أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخصا آخر عن طريق البريد لمساعدته على الالتحاق به والانضمام إلى كتيبة "أبو الولاء" بألمانيا التي أعلمته بأنه أميرها."

وتصارع تونس مسلحين منذ انتفاضة 2011 وغادرت أعداد كبيرة من الشبان البلاد للقتال في ليبيا ودول في الشرق الأوسط.