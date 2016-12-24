شاهد: بطل من حلب ضحى بساقيه لينقذ العشرات من الجحيم

لا تزال بطولات أهل حلب السورية تتوالى واحدة تلو الأخرى، وكأنَ المدينة العتيقة، أشبه بكتاب أساطير يسرد وقائع ومآسٍ لا تخطر على بال، لكن ما يميزها هذه المرة، أنها واقعية قام بها الناس فعلًا.

فلم تقتصر جرائم نظام بشار الأسد والتنظيمات الأجنبية الموالية له، على فئة دون أخرى، ولم تفرق أعمال القتل والتدمير الممنهج التي مارسها، بين مسلح ومدني، وبين كبير وصغير.

المواطن السوري "مصطفى راشد"، سطَر واحدة من هذه البطولات، التي لا شك أنها ستحافظ دائما على مكانها في كتب التاريخ.

التقت وكالة "الأناضول" راشد، في مستشفى أضنة التعليمي جنوبي تركيا، عقب خضوعه لمجموعة من العمليات الجراحية؛ من أجل التخفيف عما يشعر به من آلام.

كان راشد يعمل حتى الأسبوع الفائت، ضمن طواقم الانقاذ واستخراج الجثث من تحت الأنقاض في هيئة الدفاع المدني (غير حكومية وتتبع المعارضة السورية)، بحلب الشرقية.

يقول راشد، "كنت حينها أسعى مع زملائي؛ من أجل استخراج أناس كانوا باقين تحت الأنقاض منذ 43 ساعة كاملة".

وفي حزن أضاف، "أثناء انهماكنا في العمل سمعنا دوي قصف جوي أعلانا، ولا أتذكر بعد هذا، إلا أنني عدت لوعيي بدون ساقين".

وتابع، "لم أكن أكترث لحياتي، ولا بالمصير الذي ينتظرني، وانضممت بكامل إرادتي إلى فرق "أصحاب الخوذ البيضاء"، لإنقاذ آلاف الأرواح البريئة من قصف قوات نظام بشار الأسد والقوات الداعمة له".

وعن حالة أسرته أثناء الحصار، قال "كنت أتجرع آلاماً لا يمكن وصفها وأنا أشاهد الأيام تمر على زوجتي وأبنائي الثلاثة دون ماء ولا طعام، وأنا أقف مكتوف الأيدي".

ولفت أن المدينة كانت تعاني من خراب شديد وتدمير عمدي للمنازل، فضلا عن فرض قوات الأسد لحصار قاسِ وعدم السماح بعبور أي مؤن أو مساعدات إنسانية.

وعن خروجه من حلب، قال، "عندما أُعلن وقف إطلاق النار، ومع بدء إجلاء المدنيين من حلب، أخذت زوجتي وأولادي واتجهنا مع المئات نحو الحدود التركية".

وأردف، "خرجت من حلب، لكن نصف جسدي وقلبي لا يزالا هناك، (...)، وستبقى دقات قلبي تتواصل مع كل ذكرى سعيدة لي في هذه المدينة".

وعن وضعه الصحي، أوضح أن ساقاه بُترتا في ظروف ليست آمنة بالمرة، ما تسبب في انتشار التهابات في مواضع البتر".

وأضاف، "أحضروني إلى تركيا في سيارة إسعاف، للتدخل الجراحي السريع، وتركت ورائي أبنائي وزوجتي".

وعبَر راشد عن امتنانه للدعم التركي الذي وجده منذ دخوله من معبر جيلفا غوزو الحدودي، وتمنى أن يجتمع بباقي أبنائه، بعد قدوم زوجته مع ابن واحد.

من جانبها قالت ليلي، زوجة راشد، "صارت حلب مكان مُدَمر وميت، ولا يوجد أثر أي شكل من أشكال المساعدات الإنسانية الأساسية".

وأضافت، "الحمد لله، تمكنت من الدخول مع واحد من أبنائي الثلاثة إلى تركيا، عبر معبر باب الهوى، فيما بقي ولداي الآخران عالقين في المعبر وتركتهما عند بعض الأقارب".

وتمنت ليلى، أن يكون ما شاهدوه "آخر الأحزان وأن تبدأ حياة جديدة مع أسرتها خالية من الآلام".

وبدأت عملية إجلاء سكان أحياء حلب الشرقية المحاصرة في 15 ديسمبر الجاري، إلا أنها واجهت عراقيل، تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بشأنها، الأمر الذي عطل العملية مراراً.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد الفائت، وبعد تعثر استمر 3 أيام، استؤنفت عملية الإجلاء بموجب اتفاق جديد بوساطة تركية روسية، بين المعارضة السورية والمجموعات الأجنبية الموالية للنظام.

ويشمل الاتفاق بلدات "مضايا" و"الزبداني" بريف دمشق (تحاصرهما ميليشيات حليفة للنظام) و"كفريا" و"الفوعة" بمحافظة إدلب (تحاصرهما المعارضة).