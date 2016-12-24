استهزاء إسرائيلي بنتنياهو بعد قرار إدانة الاستيطان

استهزاء إسرائيلي بنتنياهو بعد قرار الاستيطان

استشاط الإسرائيليون على اختلاف مشاربهم غضباً لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولجأ سياسيون ونشطاء إلى الاستهزاء برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبرز في هذا السياق، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق إيهود باراك الذي قال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إخفاق غير مسبوق في مجلس الأمن، على رئيس الوزراء نتنياهو أن يطرد فورا وزير خارجيته".

ومعلوم أن نتنياهو يحتفظ منذ عدة سنوات بحقيبة الخارجية لنفسه استعدادا لاحتمال ضم أي من أحزاب المعارضة لائتلافه الحكومي.

وأضاف باراك "وبطبيعة الحال فإن على نتنياهو أن يوجه اللوم لأوباما وكيري والمفتي".

وكان باراك يشير بذلك إلى مفتي القدس الأسبق الحاج أمين الحسيني الذي اتهمه نتنياهو سابقا بتحريض الزعيم النازي ادولف هتلر على ارتكاب "المحرقة" وسط استهجان فلسطيني.

وسخر الناشط اليساري الإسرائيلي في قضايا القدس دانيال سيدمان، وكتب في تغريدة على "تويتر": "رداً على التصويت في مجلس الأمن أوعز نتنياهو للموساد بوقف استخدام جوازات السفر النيوزلندية.

وتوجه اتهامات "للموساد" باستخدام جوازات سفر نيوزلندية في تنفيذ عمليات خارجية. وكانت نيوزلندا أعلنت في العام 2010 اعتقال عميلين لـ"الموساد" بتهمة محاولة الحصول على جوازات سفر نيوزلندية بطرق غير مشروعة.

ومنذ صدور القرار في مجلس الأمن مساء أمس، استخدم فلسطينيون على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة "منسف" وهي أكلة شهيرة جدا في فلسطين والأردن تقدم عادة في حفلات وذلك في إشارة إلى الرباعية التي قدمت مشروع القرار، حرف "م" يشير إلى ماليزيا و"ن" نيوزلندا و"س" سنغال و"ف" فنزويلا، فيما نشرت حركة "فتح" ملصقا يتضمن أعلام الدول الأربعة وأسفلها كلمة "شكرا".