شاهد: هبوط طائرة ليبية مخطوفة في مالطا وعلى متنها 118 شخصا

قالت وسائل إعلام في مالطا إن طائرة كانت في رحلة داخلية في ليبيا اختطفت وتم تحويل مسارها إلى مالطا حيث هبطت اليوم الجمعة.

وأضافت وسائل الإعلام ومنها صحيفة تايمز أوف مالطا أن خاطفين هددا بنسف الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 وعلى متنها 118 شخصا. وكانت الطائرة في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة من سبها في جنوب غرب ليبيا إلى طرابلس.

وتقع مالطا وهي جزيرة صغيرة في البحر المتوسط على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي الساحل الليبي.

وكتب رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في تغريدة على موقع تويتر "تم إبلاغي بواقعة خطف محتملة لطائرة في رحلة داخلية في ليبيا وتحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ في وضع الاستعداد".

وقال وزير المواصلات الليبي إن عملية التفاوض مع خاطفي الطائرة قد بدأت بعد هبوطها في المطار.