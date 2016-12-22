شاهد: مقتل 31 في انفجار بسوق للألعاب النارية في المكسيك

قال مسؤول في خدمات الطوارئ المحلية في المكسيك إن 31 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أمس الثلاثاء في انفجار بسوق للألعاب النارية خارج العاصمة المكسيكية.

وقالت الشرطة الاتحادية على حسابها على تويتر إن الانفجار الذي وقع في سوق سان بابليتو للألعاب النارية في تولتيبيك على بعد نحو 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي أصاب 70 شخصا آخرين على الأقل.

وقال إزيدرو سانشيز مدير خدمات الطوارئ في تولتيبيك إن عدد القتلى أولي؛ حيث لا يزال عمال الإنقاذ يمشطون الموقع.

وأظهر تلفزيون محلي وقوع سلسلة من انفجارات الألعاب النارية في جميع الاتجاهات مع تصاعد عمود ضخم من الدخان فوق السوق.

وأظهرت لقطات من الجو متاجر متفحمة ومباني مدمرة.

كان انفجار آخر قد وقع بالسوق الشعبي في سبتمبر/أيلول 2005 قبيل احتفالات عيد الاستقلال وأسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص.