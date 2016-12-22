شاهد: أردوغان يستقبل الطفلة السورية "بانا العابد"

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطفلة السورية "بانا العابد" التي اجتذبت اهتمام العالم بتغريداتها من داخل شرق مدينة حلب المحاصر.

وكانت بانا، 7 أعوام، ووالدتها فاطمة، مدرسة اللغة الإنجليزية، فتحتا حسابا على موقع تويتر قبل ثلاثة أشهر كانتا تكتبان فيه من مسكنهم في حي القاطرجي بحلب الشرقية عن معاناة سكان المدينة ويطالبان بوقف المذابح فيها. ويتابع الحساب أكثر من 350 ألف شخص.

وخرجت بانا ووالدتها فاطمة مع آلاف آخرين من شرق حلب الذي كان تحت سيطرة جماعات المعارضة.

وقال إردوغان في حسابه على تويتر "سعدت باستضافة بانا العابد وعائلتها في المجمع الرئاسي اليوم. ستقف تركيا على الدوام مع الشعب السوري".