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شاهد: عراك بين حرس السيسي وحرس موسيفيني في أوغندا
آخر تحديث : الأربعاء 21 ديسمبر 2016   23:15 مكة المكرمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اشتباكات بين الحرس الخاص بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع حرس الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وأظهرت اللقطات اشتباكا بالأيدي وتلاسنا بين الطرفين بعد منع حرس الرئيس الأوغندي نظيره المصري من عبور بوابة القاعة.

وانتهى الاشتباك بمنع حرس السيسي من عبور البوابة، ولم تعلق الرئاسة المصرية أو الأوغندية على الحادث.

وقالت وسائل إعلام إفريقية إن الاشتباكات وقعت بعدما أراد عدد من أفراد حرس السيسي أكبر من العدد المتفق عليه دخول القاعة المخصصة لاجتماعات للرئيسين.

ومن المعروف أن الدول المستضيفة هي التي تتولى تأمين وحراسة الزعماء الزائرين.

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بزيارة مفاجئة لأوغندا الأحد الماضي بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وفقا لتصريحات السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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