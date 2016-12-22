شاهد: الأردن يعلن انتهاء العملية الأمنية في مدينة الكرك

أعلن مصدر أمني أردني انتهاء العملية الأمنية في الكرك جنوبي البلاد، وعودة الأمور إلى طبيعتها، بعد مقتل أربعة من رجال الأمن والدرك وعدد من أفراد المجموعة المسلحة واعتقال آخرين.

وكانت الاشتباكات مع المسلحين قد تجددت أمس في مناطق عدة في المدينة ، وتمكنت قوات الأمن من قتل عدد منهم واعتقال اثنين على الأقل.

وذكر مراسل الجزيرة تامر الصمادي أن قوات الأمن انتشرت بأعداد كبيرة في مناطق الاشتباك، مشيرا إلى وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن تعاملت مع عدد من المشتبه بهم المتحصنين داخل أحد المنازل في المدينة، والذين بادروا بإطلاق النار تجاه قوات الأمن خلال عملية دهم لاعتقال مسلحين ضمن حملة لملاحقة مطلوبين في أعقاب المواجهات المسلحة في المدينة الأحد الماضي.

وأوضح المصدر أن المطلوبين ليسوا ضمن المجموعة التي ارتكبت "العملية الإرهابية" في الكرك يوم الأحد، وأضاف أن عددا من المشتبه بهم المتحصنين داخل أحد المباني بادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية.

وتبنى تنظيم الدولة الهجوم السابق الذي شهدته مدينة الكرك، وأورد في بيان ما قال إنها أسماء منفذي العملية، وقال إنهم اشتبكوا مع دورية للأمن ثم أغاروا على مركز أمني في المدينة، وتحصنوا بعد ذلك داخل قلعة الكرك التاريخية حيث دارت مواجهات عنيفة استمرت ساعات عدة.