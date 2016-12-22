شاهد: مسيحي مصري يعلم أطفال المسلمين القرآن

بدأ عياد شاكر حنا، وهو مسيحي مصري في الثمانين من عمره تعليم أبناء قريته من المسلمين تلاوة وحفظ القرآن الكريم من عشرات السنين.

ويسير عياد، الذي يعيش في قرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا في صعيد مصر، على خطى والده الراحل فحفظ القرآن وهو طفل ثم فتح كُتَابا، فصلا دراسيا، في بيته لتعليم أطفال المسلمين والمسيحيين على السواء كل شيء من القراءة والكتابة والحساب وحتى حفظ القرآن.

ويقول عياد إنه تعلم القرآن في صغره بالمدرسة وشجعه والده على حفظه لأن القيم التي يُعلمها القرآن والإنجيل واحدة.

ونال عياد، الذي كان أول من يتعلم القراءة في قريته، الشهادة الابتدائية عام 1948 قبل أن يحصل على دبلوم المعلمين عام 1957.

وأوضح عياد أنه يستمتع بتعليم كلام الله وأن من الضروري للمجتمعات التي تعيش معا أن تتعلم كيف تنصت لبعضها وتفهم بعضها، وقال إن رسالته للناس هي أن يتحابوا ويتعلموا التسامح والصفح.

وأشار عياد إلى أنه يشعر بالقرب من الله حين يقرأ القرآن لأنه يتضمن رسائل حب ورحمة.

ويحظى حنا باحترام أهل القرية من المسلمين وتبجيلهم له بسبب عمله كمعلم يتقن عمله.