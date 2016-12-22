إصابات خطيرة للسفير الروسي إلى تركيا بعد هجوم بسلاح ناري

السفير الروسي إلى تركيا أندريه كارلوف

قالت وكالة رويترز للأنباء في خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام تركية إن السفير الروسي إلى تركيا أندريه كارلوف أصيب في حادث إطلاق نار.



وقالت قناة إن.تي.في التركية إن السفير الروسي أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسلاح ناري ونقل إلى المستشفى.



وحسب مراسل الأناضول، فإنّ الهجوم المسلح جرى أثناء كلمة كان يلقيها كارلوف في افتتاح المعرض الذي نُظّم بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية منطقة جانقايا في أنقرة.



ونقلت قناة سي.إن.إن تورك أنه تم سماع إطلاق نار جديد من موقع إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن كارلوف أصيب بجروح بالغة في الهجوم. وأصيب معه أيضاً 3 أشخاص.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية تعرض سفيرها إلى أنقرة لإطلاق نار ونقله إلى المستشفى.

