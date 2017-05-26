كوارث طبيعية
الجمعة 26 مايو 2017 21:20

91 قتيلا وأكثر من 100 مفقود في سيول سريلانكا

قال مسؤولون في سريلانكا الجمعة إن 91 شخصا على الأقل قتلوا وفقد أكثر من مئة آخرين في سيول وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة

، بينما انتشر جنود في قوارب وطائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأجبرت الأمطار الموسمية المبكرة المئات من الناس على النزوح من منازلهم في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وقال بريانثا جاياكودي المتحدث باسم الشرطة إنه جرى الإبلاغ عن خمسة انهيارات أرضية على الأقل في مواقع متعددة في كالوثارا في إشارة إلى أسوأ المناطق المتضررة بالساحل الغربي للبلاد.

وقال مركز إدارة الكوارث إن 91 شخصا لاقوا حتفهم بينما لا يزال 110 في عداد المفقودين.

وقال روشان سنيفيراثني المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة نشرت نحو 400 عسكري بقوارب وطائرات هليكوبتر لمساعدة الشرطة ووكالات مدنية.

ويحل موسم الأمطار في سريلانكا خلال الفترة من مايو أيار وحتى سبتمبر أيلول.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
سريلانكا
سيول
قتلى

اقرأ أيضا

Thumbnail
غارات مصرية على مواقع بمدينة درنة الليبية
Thumbnail
السيسي: سنضرب معسكرات الإرهاب في مصر وخارجها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة