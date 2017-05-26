الجمعة 26 مايو 2017 21:20
91 قتيلا وأكثر من 100 مفقود في سيول سريلانكا
قال مسؤولون في سريلانكا الجمعة إن 91 شخصا على الأقل قتلوا وفقد أكثر من مئة آخرين في سيول وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة
، بينما انتشر جنود في قوارب وطائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وأجبرت الأمطار الموسمية المبكرة المئات من الناس على النزوح من منازلهم في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.
وقال بريانثا جاياكودي المتحدث باسم الشرطة إنه جرى الإبلاغ عن خمسة انهيارات أرضية على الأقل في مواقع متعددة في كالوثارا في إشارة إلى أسوأ المناطق المتضررة بالساحل الغربي للبلاد.
وقال مركز إدارة الكوارث إن 91 شخصا لاقوا حتفهم بينما لا يزال 110 في عداد المفقودين.
وقال روشان سنيفيراثني المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة نشرت نحو 400 عسكري بقوارب وطائرات هليكوبتر لمساعدة الشرطة ووكالات مدنية.
ويحل موسم الأمطار في سريلانكا خلال الفترة من مايو أيار وحتى سبتمبر أيلول.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز