9 مارس/ آذار: أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين 9 من مارس/آذار:
الصين
بلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين - باستثناء هونغ كونغ وماكاو - 80 ألفا و735 بينها 3119 حالة وفاة.
يذكر أن الوباء ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول. وتم تسجيل 40 إصابة جديدة و22 وفاة في الصين منذ الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش الأحد.
وأما خارج الصين، فسُجّلت 874 إصابة جديدة وخمس وفيات جديدة منذ الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الأحد.
وأما الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الصين فهي كوريا الجنوبية (7382 إصابة و51 وفاة)، تليها إيطاليا (7375 إصابة و366 وفاة)، ومن ثم إيران (6566 إصابة و194 وفاة)، وفرنسا (1126 إصابة و19 وفاة).
وتم تسجيل حالات وفاة جديدة كذلك منذ الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الأحد في كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، وسويسرا.
قطر
أعلنت قطر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار كورونا.
وحثت وزارة الصحة العامة القطرية جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التجمعات في الأماكن العامة وإرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى.
ومنعت قطر مؤقتا دخول القادمين من 14 دولة هي مصر وبنغلاديش، والصين، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسوريا، وتايلاند.
الجزائر
قال مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، جمال فورار، إن تسجيل عدد من الحالات المصابة بكورونا في الجزائر لا يعني تفشيه، موضحا بالقول "الحالات كلها مستوردة وهذا ما يُقلص الخوف منه".
وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس، من بينهم 16 حالة من عائلة واحدة انتقل إليهم الفيروس عن طريق أحد العائدين من فرنسا.
السعودية
قررت السلطات السعودية إيقاف تقديم الشيشة والنارجيلة في المقاهي والمطاعم مؤقتًا.
وجاء القرار لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي سجلت المملكة 15 إصابة منه حتى الآن.
كما أعلنت السلطات السعودية، الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من عدد من الدول وإليها، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وهذه الدول هي: الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق.
الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل ثلاثة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند أن حالتين من المصابين الثلاثة مرتبطتان بالقدوم من إيران، بينما الحالة الثالثة قادمة من أذربيجان.
وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 65 حالة، وأوضح أن حالة واحد تعافت، بينما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج.
الإمارات
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش ونيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا.
وأوقفت ثلاث شركات طيران إماراتية رحلاتها إلى السعودية بعد قرار الأخيرة تعليق السفر مؤقتا إلى 9 دول بينها الإمارات.
مصر
أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى مطارات المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار المملكة عدم استقبال الرحلات من مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ودعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة وتعديل حجوزاتهم.
الضفة الغربية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومته تنسق مع الأردن، لإغلاق الحدود، بين البلدين قريبا، بسبب فيروس كورونا.
وتوقع اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى ارتفاع العدد إلى 20 مصابا.
وأضاف أنشأنا مستشفى جديدا في بيت لحم (جنوبي الضفة)، معد بشكل كامل للتعامل مع الحالات المصابة، وأصبح جاهزا الآن.
ويربط معبر الكرامة البري، بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والأردن.
إسرائيل
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 39 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن أحد المصابين من مؤسسة نجمة داوود (الفرع المحلي للصليب الأحمر)، أما الحالات الأخرى فلأشخاص عادوا من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا.
وأعلنت وزارة الصحة أن ثلاثة من المرضى تماثلوا للشفاء.
إيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 237 حالة، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 7161 بعد تسجيل 595 إصابة جديد.
كما أعلن أن 2391 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية عنه.
وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس.
كوريا الجنوبية
أعلنت كوريا الجنوبية تأكيد إصابة 248 حالة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 7 آلاف و382 شخصا، معظمهم في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد، مركز تفشي الفيروس، ومقاطعة جيونغ سانغ المجاورة شمالي البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه حتى الآن، توفي في البلاد 51 شخصا، معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، وفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، إن وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد قد بدأت في التباطؤ، ولكنه أوصى بتجنب الإفراط في التفاؤل.
وحث الرئيس المواطنين على التعاون لتطبيق نظام جديد لشراء كمامات الوجه بشكل سلس، وذلك بعد أن دخل حيز التنفيذ في وقت سابق اليوم.
وبموجب القانون الجديد، يتمكن السكان من شراء كمامتين فقط أسبوعيا من الصيدليات في أيام تُحدد بناء على الرقم الأخير من سنة الميلاد.
من ناحية أخرى، حذرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية من أن أي مريض جديد بفيروس كورونا سيواجه غرامة مالية في حال إخفاء سفره ومعلومات مهمة أخرى.
وقال نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب في بيان دوري "يمكن للحكومة أن تفرض غرامة مالية بقيمة أقل من 10 ملايين وون (8296 دولار)، إذا لم يقم المريض بالإبلاغ عن تفاصيل سفره بصورة صحيحة للسلطات الصحية".
ألمانيا
ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم الاثنين.
وبحسب البيانات، فإن ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي البلاد هي الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة، خاصة في منطقة هاينزبرغ.
بولندا
أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 11 حالة.
وكانت شركة الخطوط الجوية البولندية "إل أو تي" المملوكة للدولة قد قررت أمس الأحد تعليق رحلاتها إلى إيطاليا حتى يوم الخميس المقبل، بعدما أصبحت الأخيرة، واحدة من أكثر الدول الموبوءة بفيروس كورونا.
وقد طالبت السلطات البولندية إلغاء جميع الأنشطة التي تضم أكثر من 1000 مشارك.
اليابان
أظهرت بيانات الحكومة اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 488 حالة، بعد وصول تقارير بثماني حالات جديدة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم أنه بالإضافة إلى هذا العدد، أصيب بالعدوى 696 شخصا من السفينة السياحية دايموند برينسيس، كما تأكد وجود 14 حالة إصابة بين أشخاص عادوا من إقليم هوبي في الصين على متن طائرات مستأجرة.
وقد بلغ عدد الوفيات 16 وفاة منها سبع حالات كانت على متن سفينة سياحية خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي.
إيطاليا
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في حوار إن إيطاليا تواجه" أحلك أوقاتها" حاليا، مقتبسا هذا التعبير من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل.
وأضاف كونتي لصحيفة لا ريبوبليكا "على مدار الأيام الماضية، تذكرت ما قرأته بشأن تشرشل: إنها أحلك ساعة بالنسبة إلينا ولكننا سوف نتجاوز الأمر".
وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية قد أعلنت أمس الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع الربع لتصل إلى 7375 حالة، وارتفاع حالات الوفاة بالفيروس بواقع 133 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 366 حالة.
وكانت حكومة كونتي قد أعلنت عن حظر السفر من مناطق بشمال إيطاليا وإلىها، تشمل ميلانو وفينيسيا، في إطار جهودها لاحتواء تفشي الفيروس.
ويشار إلى أن عددا من الشخصيات البارزة في إيطاليا أصيب بالفيروس، من بينهم زعيم الحزب الديمقراطي نيكولا زينجارتي ورئيس الاركان سالفاتوري فارينا.
وقال كونتي إنه خضع للفحص، وتبين عدم إصابته بفيروس كورونا.
ألبانيا
امتد الفيروس لأماكن أخرى في أوروبا اليوم، حيث سجلت ألبانيا أول حالتي إصابة لأب وابنه سافرا أخيرا إلى إيطاليا.
وطالب رئيس الوزراء إيدي راما بعقد اجتماع حكومي طارئ لمناقشة إجراءات الحد من تفشي الفيروس.
الفلبين
أعلن مسؤولون فلبينيون أن رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي أعلن حالة الطوارئ الصحية وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10.
وبموجب إعلان حالة طوارئ الصحة العامة، يتم توجيه جميع الوكالات والوحدات الحكومية إلى "حشد الموارد اللازمة للقيام بالتحرك وإجراء التدابير الضرورية والعاجلة والملائمة للحد من تهديد كوفيد-19 والقضاء عليه".
وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى 10 بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص يوم الأحد.
فيتنام
قال مسؤولون فيتناميون إن أحد أقدم الفنادق في هانوي قد أغلق أبوابه بصورة مؤقتة، بعد أن اكتُشف إقامة سائحين بريطانيين اثنين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، فيه.
وأكد نجوين تري لوك، رئيس اللجنة الشعبية لمنطقة هوان كيم، أن هناك سائحين بريطانيين اثنين أقاما في فندق "متروبول"، وأن السلطات قد تعاونت من أجل ضمان تطهير الشارع الذي يقع فيه الفندق، عن طريق رش المطهرات به صباح الاثنين.
يذكر أن هناك حاليا 30 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في فيتنام.
حلف الناتو
قال متحدث إنه ثبت إصابة أحد العاملين بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل بفيروس كورونا.
وكان الموظف، الذي يخضع الآن لعزل في منزله، قد أصيب بالحمى الأسبوع الماضي، عقب عودته من شمال إيطاليا.
وقال الناتو إنه جرى إبلاغ جميع زملاء الموظف المباشرين، وهم الآن يعملون من منازلهم.