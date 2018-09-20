الصراع في ليبيا
الخميس 20 سبتمبر 2018 22:24

9 قتلى و13 جريحا في اشتباكات بالعاصمة الليبية

الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس
الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس
غيتي
أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الليبية أن الاشتباكات تجددت في مناطق مشروع الهضبة و"خلة الفرجان" وطريق المطار، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
التطورات:
  • مراسل الجزيرة أضاف أن الاشتباكات جرت بين قوات اللواء السابع مشاة ولواء الصمود من جهة، وكتيبة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة أبو سليم من جهة أخرى.
  • الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية قال إن حصيلة اشتباكات طرابلس، بلغت تسعة قتلى من بينهم 4 مدنيين، و13 مصابا.
  • أسامة علي أضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الحصيلة أولية.
  • الهلال الأحمر فرع طرابلس، قال إنه لم يتمكن من إجلاء أكثر من مئة عائلة داخل مناطق الاشتباكات.
  • أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس عن إصابة أحد الخزانات المخصصة لوقود الطائرات في الاشتباكات التي اندلعت في طريق المطار.
  • الشركة حذرت من عواقب تدمير منشآت الشركة من خزانات ومرافق أخرى.
  • عـقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا بين دبلوماسيين غربيين ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.
  • البعثة الأممية أشارت إلى أنّ الدبلوماسيين الغربيين أعربوا عن استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة، وتقديم الدعم اللوجستي لها.
خلفيات:
  • تشهد العاصمة الليبية، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع اسميا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.
  • تم الإعلان عن التوصل سابقا لوقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، مرة برعاية الأمم المتحدة وأخرى برعاية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وثالثة برعاية اللجنة العليا للمصالحة.
  • تجددت الاشتباكات عقب إعلان وقف إطلاق النار في كل مرة.
المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
ليبيا
طرابلس
اشتباكات
المصالحة
الإسعاف
الطوارئ

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق رصاص بولاية ميريلاند الأمريكية
Thumbnail
تعرف على صافي ثروة الأسر الأمريكية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم