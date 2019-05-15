9 دول عربية تستورد 22% من واردات القمح في العالم

تأتي مصر على رأس القائمة كأكبر مستورد للقمح في العالم

ذكر تقرير أمريكي أن 9 من الدول العربية ستستورد نحو 40.2 مليون طن من القمح خلال العام 2019-2020، وهو ما يمثل 21.9% من واردات القمح العالمية.

وبحسب التقرير تأتي مصر على رأس القائمة كأكبر مستورد للقمح في العالم، بحجم واردات 12.5 مليون طن، بينما جاءت تونس في آخر القائمة بحجم واردات 1.6 مليون طن.

وتوقع التقرير الذي أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية نمو تجارة القمح العالمية بنسبة 3% خلال العام المالي المقبل 2020/2019 لتصل إلى 184 مليون طن.

وتوقع البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة في مصر أن يبلغ سعر طن القمح خلال العام المالي القادم 2019-2020 نحو 214 دولارا للطن.

الواردات العربية

مصر: لن تتغير كمية واردات القمح العام القادم عند 12.5 مليون طن بسبب نمو الطلب المحلي.

الجزائر: لن تتغير كمية الواردات عند 7.0 مليون طن.

المغرب: سترتفع الواردات بنحو 800 ألف طن إلى 4.8 مليون مع توقع انخفاض الإنتاج.

العراق: ستنخفض الواردات بمقدار 1 مليون طن ليصل إلى 3.3 مليون طن بناءً على وفرة المحصول.

اليمن: سترتفع الواردات بنحو 100 ألف طن إلى 3.3 مليون طن.

المملكة العربية السعودية: سترتفع الواردات بنحو 200 ألف طن إلى 3.2 مليون طن.

السودان: سترتفع الواردات بنحو 200 ألف طن ليصل إلى 2.7 مليون طن.

الإمارات العربية المتحدة: سترتفع الواردات بنحو يرتفع 400 ألف طن إلى 1.8 مليون طن.

تونس: ستنخفض الواردات بنحو 200 ألف طن إلى 1.6 مليون طن.

الدولة حجم واردات القمح مصر 12.5 مليون طن الجزائر 7 مليون طن المغرب 4.8 مليون طن العراق 3.3 مليون طن اليمن 3.3 مليون طن السعودية 3.2 مليون طن السودان 2.7 مليون طن الإمارات 1.8 مليون طن تونس 1.6 مليون طن

أكبر 5 دول مستوردة للقمح عالميا

بحسب التقرير جاء ترتيب واردات الدول عالميا على النحو التالي:

• مصر 12.5 مليون طن.

• إندونيسيا 11.5 مليون طن.

• البرازيل 7.5 مليون طن.

• الجزائر 7.0 مليون طن.

• الفلبين 7.0 مليون طن.

تستورد مصر 12.5 مليون طن من القمح سنويا ـ رويترز

أكبر 5 دول مصدرة للقمح في العالم

وجاء ترتيب أكبر 5 دول مصدرة للقمح في العالم على النحو التالي: