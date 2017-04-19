9 أرقام قياسية لـ "رونالدو" بعد "هاتريك" بايرن ميونيخ
وانتهت المباراة أمس بفوز الملكي بأربعة أهداف لهدفين والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوربا.
وجاءت أرقام رونالدو على النحو التالي:
-تمكن النجم البرتغالي من تسجيل الهدف رقم "100" له بتاريخه في دوري الأبطال، ورقم 103 في البطولات الأوربية.
-أصبح رونالدو الأكثر تهديفًا في شباك بايرن ميونيخ بالبطولة، حيث زار شباك الفريق البافاري 9 مرات.
-سجل 9 أهداف ضد بايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، أكثر من أي فريق آخر بنفس الأدوار.
- النجم البرتغالي ساهم في 108 أهداف في 85 مباراة في دوري الأبطال مع ريال مدريد (سجل 85 وصنع 23).
- رونالدو (213 هدفًا) تجاوز ألفريدو دي ستيفانو (210 أهداف) ليصبح أفضل هداف من ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو.
-تساوى مع دي ستيفانو في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا في دور ربع النهائي في تاريخ دوري أبطال أوربا بـ32 هدفًا لكل منهما.
- سجل 16 هدفًا في 13 مباراة ربع نهائية في دوري الأبطال مع ريال مدريد.
-سجل أكثر من 30 هدفًا في 8 مواسم متتالية مع ريال مدريد.
-رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل (هاتريك) ضد بايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.