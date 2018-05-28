%88 من العاطلين في مصر حملة مؤهلات
ويعتبر معدل البطالة، ثاني أهم رقم تصدره أجهزة الإحصاء، خاصة وأنه يمس قطاع الأعمال والاقتصاد للدولة.
إلا أن البيانات التي تصدرها الأجهزة الرسمية تتناقض تماما مع الواقع الذي يعيشه عموم الناس في المجتمعات العربية.
فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول يناير/ كانون ثاني – مارس/ آذار لعام 2018، حيث بلغ معدل البطالة 10.6% من إجمالي قوة العمل.
وقد سجل تقدير حجم قوة العمل 29.19 مليون فرد، وبلغ عدد العاطلين 3.094 مليون عاطل، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 7.3% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 22%.
وبلغت نسبة العاطلين من الشباب (15 – 29 سنة) 75.2% من إجمالي العاطلين، كما بلغ معدل البطالة في الحضر 12.1% من إجمالي قوة العمل، بينما بلغ معدل البطالة في الريف 9.5% .
وبلغت نسبة العاطلين من حملة الشهادات المتوسطة، وفوق المتوسطة، والجامعية وما فوقها 87.7% من إجمالي العاطلين، حيث بلغت 41.9% بين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وبلغت 45.8% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها.
قدر البنك الدولي قوة العمل في مصر عام 2016 بنحو 31.569 مليون فرد، بينما قدرها الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء لنفس العام بعدد 28.934 مليون فرد، بفارق 2.635 مليون فرد بين التقديرين.
وبإضافة هذا الفارق إلى عدد العاطلين، يصبح العدد 6.148 مليون عاطل، وترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 20% من قوة العمل.
أضف إلى ذلك أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن عدد المشتغلين المساهمين في أعمال – مشروعات داخل الأسرة من دون أجر بلغ 2.01 مليون مشتغل، بنسبة 12% من إجمالي المشتغلين.
وهؤلاء الذين يعتبرهم الجهاز ضمن المشتغلين، هم في الحقيقة أشخاص عاطلون لا يجدون فرصة عمل، فإذا أضفت هذا العدد إلى عدد العاطلين، يرتفع الرقم إلى 8.16 مليون عاطل، وترتفع نسبة البطالة إلى 27% من قوة العمل، بحسب تقدير البنك الدولي، أو تصل إلى نسبة 29% من قوة العمل بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه هي النسبة المنطقية التي يستشعرها عموم الناس.
وعلى أي الأحوال فإن البيانات الرسمية بشأن حجم ومعدل البطالة في مصر والتي تشير إلى أن عدد العاطلين 3.5 مليون عاطل، وأن معدل البطالة 10.6% هي بيانات غير منطقية، أما المعدل الحقيقي للبطالة فإنه يتراوح بين 20% و30% من قوة العمل كحد أدنى لهذا المعدل وهو يوازي ما يزيد علي 8 ملايين عاطل.
ويرى خبراء أن بيانات البطالة التي يتم إعلانها من قبل الأجهزة الرسمية لا تجد قبولا لدى عموم الناس، عندما يجدونها مختلفة تماما عن الواقع الذي يعيشونه، وبالتدقيق في تلك البيانات يتضح أن التعريف الذي يتم احتساب أرقام البطالة على أساسه لا يتسق مع الواقع.
حيث تعتبر الأجهزة الرسمية أن المشتغل هو من عمل ولو لساعة واحدة في الأسبوع السابق على مسح البطالة، وبالتالي يخرج ملايين العاطلين من إطار البطالة الرسمي، وهو أمر قد يصلح لمجتمعات متقدمة تقدم إعانات للبطالة وخدمات صحية مجانية، بينما أجر عمل ساعة في مجتمعاتنا لا يكاد يكفي لشراء وجبة من الطعام، بل إن غالب جهات العمل لا تتبع أسلوب العمل بالساعة وإنما باليوم أو الأسبوع أو الشهر.
ويؤكد هذا، ما قاله اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية، حيث أكد أنه من المستحيل حصر نسبة البطالة بأرقام محددة، لأنه يستوجب التواصل بشكل مباشر مع كل أسرة مصرية، الأمر الذي يشبه تعداد السكان، لافتًا إلى أن حساب النسبة يتم بإجراء استطلاع رأي على 21 ألف أسرة، يمثلون كافة مناطق الدولة للوصول لأقرب نسبة مماثلة للنسب الحقيقية، حسب قوله.