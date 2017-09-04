ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الاثنين 4 سبتمبر 2017 10:38

87 ألف مسلم روهينغي لجؤوا لبنغلاديش خلال 10 أيام

الأمم المتحدة: الروهينغا هم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم
أسوشيتد برس
أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن 87 ألف شخص معظمهم من الروهينغيا المسلمين هربوا من أعمال العنف في ميانمار ولجؤوا إلى بنغلاديش المجاورة.

وقال مكتب التنسيق التابع للأمم المتحدة إن "87 ألف شخص وصلوا منذ 25 أغسطس/آب من ميانمار التي تشهد أعمال عنف".

ويمارس جيش ميانمار عمليات عنف واسعة النطاق في المنطقة النائية والفقيرة التي تقطنها أقلية الروهينغيا المسلمة في راخين منذ الخامس والعشرين من أغسطس/آب، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار.

وتحدثت الأرقام السابقة التي نشرت، السبت، عن 60 ألف شخص معظمهم من الروهينغيا فروا إلى بنغلاديش.

من جهة أخرى، تجمع عشرات الإندونيسيين خارج سفارة ميانمار، الاثنين، للاحتجاج على العنف الذي تمارسه ميانمار ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

ورفع المتظاهرون لافتات تصف قوات ميانمار "بالإرهابيين" وتطالب الجيوش المسلمة باتخاذ موقف لإنقاذ أفراد الروهينغيا المسلمين.

وشاهد المئات من أفراد الشرطة المظاهرة دون تدخل.

يذكر أن ما يقرب من 400 شخص قتلوا في هجمات وهجمات مضادة بين متمردي الروهينغيا وقوات الأمن في ميانمار منذ أواخر الشهر الماضي.     

وكان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو قد طالب ميانمار، الأحد، بوقف إراقة  الدماء، وقال "أنا وشعب إندونيسيا ندين العنف في ولاية راخين بميانمار".

وأضاف " العنف والأزمة الإنسانية يجب أن يتوقفا".

وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي قد غادرت جاكرتا في طريقها لميانمار، الأحد، للقاء مستشارة الدولة ووزيرة الخارجية أون سان سو تشي ومسؤولين أخرين لمناقشة الأزمة.

المصدر
فرانس برس
وكالة الأنباء الألمانية
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