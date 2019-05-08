8 نصائح لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان

الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف في الإفطار تساعد على نقص الوزن

رويترز

تقدم منظمة الصحة العالمية 8 نصائح لمن يتملكهم هاجس زيادة الوزن في شهر رمضان، بسبب تقطع فترات النوم، وتناول أصناف متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تضم سعرات حرارية مرتفعة.

وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها، إنها لا تمكّن من تجنّب زيادة الوزن وحسب، بل تؤمّن أيضًا إنقاص الوزن الزائد.. فيما يلي النصائح الثمانية: 1- تقسيم وجبة الإفطار أوّل النصائح تكمن في تقسيم وجبة الإفطار إلى 3 وجبات، تبدأ بوجبة خفيفة عند الإفطار، مكونة من كوب واحد من المياه، 3 تمرات، وطبق من الحساء.

يتبعها وجبة ثانية رئيسية بعد الإفطار بنصف ساعة، تضم عناصر غذائية متنوعة مثل الكربوهيدرات والخضروات والبروتينات.

ثم وجبة ثالثة بعد العشاء تحتوي على الفواكه. 2- غذاء متوازن ومتنوع وصحي نصحت المنظمة الصائم بالاعتماد على غذاء متوازن ومتنوع، ويحتوي على كميات كبيرة من الخضروات الغنية بالألياف، فهي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

كذلك نصحت بضرورة تحضير الأطعمة بطريقة صحية، والابتعاد عن الأطعمة المقلية، والأطعمة ذات النسب المرتفعة من الملح والبهارات، لأنها تعيق خسارة الوزن. 3- العصائر والمشروبات الغازية الابتعاد عن شرب العصائر الصناعية والمشروبات الغازية في وجبة الإفطار والسحور مهم أيضًا.

تلك المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري.

اللجوء إلى شرب العصائر الطازجة دون إضافة سكر. 4- الرياضة باعتبارها أمرًا محوريًا في إنقاص الوزن، شددت المنظمة على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان.

المنظمة أشارت إلى أن أفضل وقت للتدريبات هو عقب الإفطار بساعتين، لإعطاء فرصة للمعدة لهضم وجبة الإفطار.

منظمة الصحة نصحت بالابتعاد عن ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار وخاصة خلال فصل الصيف، لأنها تعرض الصائم للعطش الشديد والجفاف.

هذا ينجم عنه مشاكل صحية نتيجة نقص السوائل بالجسم. 5- شرب الماء شرب مقدار كاف من المياه خلال ساعات الإفطار، يساعد الجسم على حرق الدهون، حيث يحتاج الجسم 8-12 كوبًا من الماء يوميًا، وهذا يوازي حوالي لترين من المياه.

يفضل توزيع هذه الكمية بين وجبتي الإفطار والسحور. 6- الابتعاد عن تناول الحلويات المنظمة نصحت أيضا بالابتعاد عن تناول الحلويات في رمضان، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة التي تزيد الوزن.

إذا لزم الأمر فيكفي الصائم قطعة صغيرة من الحلويات بعد الإفطار بساعتين. 7- نوم صحي الحفاظ على نمط نوم صحي خلال رمضان، أمر محوري، لأن النوم المتوازن يساعد الجسم على حرق كميات كبيرة من الدهون. 8- تفادي الكافيين ولنوم هادئ، نصحت المنظمة بعدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

عدم ممارسة أي نشاط بدني قبل ساعة من النوم.

يفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات على وجبة السحور، لأنها تؤدي إلى الأرق.