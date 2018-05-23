السعودية
الأربعاء 23 مايو 2018 18:29

785 ألف أجنبي غادروا وظائفهم في السعودية منذ 2017

تجمع لعاملين بإحدى الشركات السعودية
رويترز- أرشيف
أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء خروج 785 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 15 شهراً، أي منذ مطلع 2017.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7 ملايين و710 آلاف نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8 ملايين و 495 ألفا نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى مليون و760 ألفا مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليون و680 ألفا في 2016.

ويتم تسجيل جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويعد تأمين العمالة الأجنبية، إلزامي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

ويتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

المصدر
الأناضول
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