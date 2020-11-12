مصر
الجمعة 13 نوفمبر 2020 13:06

7 قتلى في تحطم مروحية لقوات دولية في جزيرة تيران بسيناء

القوة المتعددة الجنسيات في سيناء
القوة المتعددة الجنسيات في سيناء
قُتل سبعة عناصر من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء في مصر، هم خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكية، جراء تحطم مروحيتهم في جزيرة تيران جنوب سيناء.

وقالت القوة متعددة الجنسيات المكلفة مراقبة السلام بين إسرائيل ومصر في بيان مساء الخميس "نشعر بحزن عميق لفقدان سبعة من زملائنا العسكريين من ثلاث دول، والذين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية خلال مهمة روتينية. الحصيلة تشمل تشيكية وفرنسيًا وخمسة أميركيين من القوة المتعددة الجنسيات".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود ثمانية قتلى، بينهم ستة أمريكيين.

وأكد البيان أن عضواً أمريكياً من الفريق نجا ونُقل إلى المستشفى، مشيراً إلى أن المروحية تحطمت "خلال مهمة روتينية في منطقة شرم الشيخ بمصر".

وتابع البيان أن "القوة المتعددة الجنسيات في سيناء ستجري تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث"، مضيفاً "حتى الآن، لا توجد معلومات تشير إلى أنه لم يكن حادثاً".

في براغ، أكد الجيش التشيكي في بيان أن "سبب التحطم هو عطل تقني".

وعرف الضحية التشيكية بأنها العريفة ميكاييلا تيشا المولودة عام 1993.

وكتب رئيس الأركان التشيكي أليس أوباتا في تغريدة "أشعر بأسف كبير. لم نكن مستعدين أبداً لهذه الأمور. التعازي لعائلتها".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن "الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.

وأضاف أن مروحية عسكرية تقل "عسكريي نخبة متخصصين في الإنقاذ أُرسلت إلى مطار رامون" في جنوب إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عرض مساعدته الطبية وأجلى العنصر الأمريكي الذي أُصيب بجروح في الحادث إلى مستشفى في إسرائيل.

وقدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر تويتر "تعازيه الحارة لأقارب عناصر حفظ السلام الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران"، متمنياً "الشفاء العاجل للناجي الأمريكي".

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إنه يشعر "بحزن عميق" لسقوط ضحايا، بينما كتب السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين على تويتر أن الضحايا "جسدوا الروح النبيلة لحفظ السلام بين شركائنا إسرائيل ومصر".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إنه "تبلغ ببالغ الحزن بوفاة اللفتاننت كولونيل سيباستيان بوتا، العسكري الفرنسي المشارك في العمليات بسيناء" في إطار مهمة القوة المتعددة الجنسيات. ووجه ماكرون "رسالة تضامن وتعاطف إلى الدول التي تأثرت بهذه المأساة".

والفرنسي الذي قُتل الخميس هو العنصر الفرنسي الوحيد في القوة المتعددة الجنسيات، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للقوة. وكان اللفتنانت الكولونيل ضابط اتصال.

وقالت الخارجية المصرية من جهتها في بيان "تُعرب جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات المتعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات المتعددة الجنسيات اليوم، وذلك بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران".

وبعد ثلاث سنوات على توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، وبعدما رفضت الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام إلى سيناء، أنشأت مصر وإسرائيل بدعم كبير من الولايات المتحدة، هذه القوة التي انتشرت عام 1982 كمنظمة دولية مستقلة لحفظ السلام.

تضم هذه القوة حاليًا ما يزيد قليلاً على 1100 جندي من جنسيات مختلفة بينها أستراليا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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