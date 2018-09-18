الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 15:51
69 مليون دولار خسائر القطرية بسبب الحصار
أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء عن تكبدها خسارة قدرها 252 مليون ريال (69 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس آذار بسبب الحصار المفروض على قطر.
- قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في بيان "لا شك بأن العام الماضي كان عاما مليئا بالاضطرابات... الأمر الذي انعكس سلبا على نتائجنا المالية السنوية بشكل حتمي".
- قالت الشركة، التي عدلت أرباحها للعام السابق إلى مليارين و800 مليون ريال، إنها نقلت 29 مليونا و200 ألف مسافر في العام المنتهي في 31 مارس آذار بانخفاض من 32 مليونا قبل عام.
- حُرمت الخطوط القطرية من إمكانية الوصول إلى 18 مدينة جراء الأزمة، من بينها وجهات رائجة في السعودية والإمارات. واضطرت الشركة إلى زيادة التكاليف وتشغيل رحلات أطول على بعض الخطوط لكي تتجنب المجال الجوي للدول الأربع.
- قالت الشركة إنها خففت أثر الأزمة من خلال إطلاق رحلات جوية لوجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات على المسارات القائمة وتأجير طائرات لشركات طيران أخرى.
- علقت الشركة قائلة "تسبب افتتاح الوجهات الجديدة والتكاليف المترتبة على ذلك مثل تعزيز الحضور في هذه الأسواق الجديدة بتحمّل صافي خسارة بقيمة 252 مليون ريال قطري".
معلومات أساسية
- تحظر السعودية ومصر والإمارات والبحرين دخول طائرات الخطوط القطرية إلى أجوائها منذ يونيو حزيران 2017 في ظل حصار تفرضه الدول الأربع على قطر.
- حذرت الخطوط القطرية في الأشهر الماضية من أنها ستمنى بخسارة، وقالت إنها قد تتكبد خسارة من جديد هذا العام وربما تحتاج إلى اللجوء للجهة المالكة، حكومة قطر، لضخ رأسمال.
- تملك الخطوط القطرية حصص أقلية في انترناشونال ايرلاينز غروب المالكة للخطوط الجوية البريطانية، ولاتام ايرلاينز في أمريكا الجنوبية، وكاثاي باسيفيك ايرلاينز في هونغ كونغ، واير إيطاليا.
المصدر
رويترز
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