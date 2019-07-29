الاثنين 29 يوليو 2019 18:18
%68 تراجع في أرباح عملاق البتروكيماويات السعودي "سابك"
تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بنسبة 68.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019.
ووفقا للبيانات المالية المنشورة على موقع البورصة السعودية، تراجعت أرباح "سابك"، بما يزيد على الثلثين، لتبلغ 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، انخفاضا من 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018، وهو أدنى مستوى للأرباح منذ العام 2009.
تراجع مستمر
- وخلال النصف الأول من عام 2019، تراجع صافي أرباح "سابك"، بنسبة 54.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.
- قالت "سابك" في بيان، أمس الأحد، إن صافي أرباحها بلغ 5.52 مليارات ريال (1.47 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي 2019.
- كان صافي أرباح الشركة، بلغ 12.2 مليار ريال (3.26 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.
انخفاض الأسعار
- أرجعت "سابك" سبب انخفاض الأرباح خلال النصف الأول من 2019، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وانخفاض حصة الشركات في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
- تراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 13.9%، إلى 73.24 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، مقارنة مع 85.15 مليار ريال (22.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.
استحواذ
- "سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، والرابعة عالميا.
- في 27 من مارس/آذار الماضي أعلن عملاق النفط السعودي "أرامكو"، إتمام صفقة استحواذ على 70% من سابك، مقابل259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).
- جاء استحواذ أرامكو على 70% منها، ضمن استراتيجية أرامكو لطرح 5% من أسهمها بأسواق المال، والتي تأجلت حتى إتمام هذه الصفقة، ومرور عام عليها حتى يظهر أثرها على ميزانية عملاق النفط العالمي.
آمال
- قال خالد الفالح، وزير الطاقة والثروة السعودي، على حسابه بموقع تويتر حينها: "نهنئ صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، على هذه الصفقة المباركة بما ستحدثه من تحول شامل، سيؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة، تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية، وسابك على المدى البعيد".
- في تغريدة تالية، قال الفالح: "صفقة تاريخية وضخمة على المستوى العالمي كهذه، لا يكسب فيها أطرافها الثلاثة فحسب، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك، وإنما الكاسب الأكبر هو الاقتصاد الوطني".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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