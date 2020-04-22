مصر والكويت
الأربعاء 22 أبريل 2020 17:20

6 آلاف معلم مصري يطلبون الرحيل عن الكويت.. ما القصة؟

عمال مصريون وآسيويون عالقون في أحد مراكز الإيواء بالكويت
رويترز
قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن 6 آلاف معلم ومعلمة من المصريين المقيمين في الكويت يرغبون في العودة إلى بلادهم مع أسرهم.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن المصريين ناشدوا سلطات بلادهم لفتح المجال الجوي مع الكويت واستقبال الراغبين في الرجوع بسبب حالتهم النفسية السيئة ومعاناة البعد عن أهلهم.

وأكدت أنهم مستعدون لتحمل مصاريف السفر وبدائل عدّة للحجر دون تكلفة عالية.

ورفع المعلمون نداء استغاثة مؤكدين أن إجازتهم الدراسية بدأت منذ نحو شهرين، وباتوا عالقين.

وقال ممثل المعلمين، السيد الملكي، للصحيفة: قمنا بحصر أعداد الراغبين في العودة عبر استبيان متكامل، وقد بلغوا حتى الآن نحو 6 آلاف، مضيفا أن وزارة التربية عطلت المدارس حتى شهر أغسطس، يعني قرابة خمسة أشهر، ومنحتنا الضوء الأخضر للسفر بلا «تصريح خروجية»، كما قدمت الكويت كل التسهيلات وستقوم بفحصنا في المطار، وهذا جهد تشكر عليه، ويخفف العبء عن المنظومة الصحية المصرية".

وأضاف الملكي للصحيفة أن حالة الكثير من المعلمين النفسية تأثرت سلبا، وأنهم مستعدون لتحمل مصاريف سفرهم، وحتى حجرهم في مصر، على أن يكون في مكان منخفض التكلفة مثل المدن الجامعية بالمحافظات أو المدارس ومراكز الشباب.

واستهجن مغردون عدم استجابة السلطات المصرية لمواطنيها في الكويت، وتنكرها لحقوقهم في وقت تسمح فيه بعودة آخرين من بلدان مختلفة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
مصر
الكويت (106581

اقرأ أيضا

Thumbnail
"فلسطين قضيتي".. ناشطون يدافعون عن القدس ضد "الذباب الإلكتروني"
Thumbnail
الدراما الرمضانية في خدمة الضباط وابن سلمان وبدون قيامة عثمان!
Thumbnail
عن الأميّة الرقميّة في زمن كورونا
Thumbnail
تسوق بأمان.. كيف تحمي نفسك أثناء شراء مستلزمات رمضان؟
Thumbnail
كورونا يحول بشرة طبيبين صينيين للون الأسود.. ما السبب؟

الأكثر قراءة

  1. 6 آلاف معلم مصري يطلبون الرحيل عن الكويت.. ما القصة؟
  2. "فلسطين قضيتي".. ناشطون يدافعون عن القدس ضد "الذباب الإلكتروني"
  3. تسوق بأمان.. كيف تحمي نفسك أثناء شراء مستلزمات رمضان؟
  4. كورونا يحول بشرة طبيبين صينيين للون الأسود.. ما السبب؟
  5. خطوة مثيرة للجدل.. ترمب يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة