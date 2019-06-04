الثلاثاء 4 يونيو 2019 13:11
5800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي ينتظرون عيد التحرير
أكد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قرابة 5800 أسير وأسيرة فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي موزعين على قرابة 22 سجناً.
وأضاف فروانة أن من بينهم 21 أسيرا عربياً، و540 اًسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة.
جاء ذلك في تقرير أصدره فروانة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
تفاصيل التقرير
- يوجد 46 أسيرة، و250 طفلا قاصرا و500 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، وأكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم شيخ المعتقلين "فؤاد الشوبكي" الذي تجاوز الثمانين عاماً من العمر ويعتبر أكبر الأسرى سنا ويعاني من أمراض عدة، وبينهم مئات آخرين بحاجة الى تدخل عاجل لإنقاذ حياتهم، خاصة مرضى السرطان وممن فقدوا القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وبحاجة لمن يساعدهم على قضاء حاجاتهم الأساسية.
- 47 أسيراً فلسطينياً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 من بينهم 26 أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو". من بين هؤلاء 13 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما بشكل متواصل، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس.
- يوجد أيضا نحو 54 أسيرا ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) وأعيد اعتقالهم وأن معظمهم أمضوا 20 سنة، بل وأكثر من 30 سنة على فترتين، ويعتبر الأسير نائل البرغوثي أكثرهم قضاء للسنوات حيث أمضى قرابة 39 سنة على فترتين.
- بلغ عدد الأسرى الذين توفوا في السجون الإسرائيلية 219 منذ عام 1967 سقطوا جراء التعذيب والإهمال الطبي أو بسبب القتل العمد وإطلاق الرصاص وهم في السجن، كان آخرهم الشهيد عمر يونس من قلقيلية.
- لاتزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد الأسير "فارس بارود" والذي استشهد داخل السجن نتيجة الاهمال الطبي في فبراير الماضي.
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 21 أسيرًا عربيًا في سجونها منهم 19 يحملون الجنسية الأردنية أو أرقاما وطنية أردنية وسوريين اثنين من هضبة الجولان السورية المحتلة.
- يعتبر الأسير السوري صدقي المقت (51 عاما) من قرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 11 سنة، هو عميد الأسرى العرب وأكثرهم قضاء للسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى أكثر من واحد وثلاثين سنة على فترتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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