السعودية
الثلاثاء 3 أبريل 2018 08:41

500 ألف ريال غرامة والسجن عام للتجسس بين الأزواج في السعودية

سعودية تقود سيارتها في جدة بالسعودية
سعودية تقود سيارتها في جدة بالسعودية
غيتي
أعلنت السعودية الاثنين أن "تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر سيعاقب بغرامة قياسية والسجن لمدة عام، في مسعى من المملكة المحافظة لـ"حماية الأخلاق والخصوصية".

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان باللغة الإنكليزية "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام".

ويهدف النص القانوني الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الاسبوع الفائت، إلى "حماية أخلاق الافراد والمجتمع وحماية الخصوصية" بحسب وزارة الإعلام.

 وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي وسط "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".

 والمملكة المحافظة ضمن الدول الأكثر استخداما لتطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان، وأكثر من نصف عدد سكان المملكة شبّان أعمارهم أقل من 25 عاما، ويمضي معظم هؤلاء أوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين هواتفهم، وهي بعيدة عن الرقابة الرسمية.

واتخذت السلطات السعودية سلسلة من "القرارات الإصلاحية "مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد العام الفائت، وستسمح المملكة للنساء بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو المقبل، فيما رفعت حظرا على دور السينما.

وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة في الماضي من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية، وصدرت أحكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا فيما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر.

وفي سبتمبر/أيلول الفائت، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المثيرة للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لمكافحة ما وصفته بشكل فضفاض "بالجرائم الإرهابية".

المصدر
فرانس برس
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باهظ
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وزارة الإعلام

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